Uto Ughi, il ritorno del maestro alla Chigiana

Un grande ritorno, una grande occasione, un grande palcoscenico. Ci sono tutti gli elementi di un evento straordinario, per il concerto di Uto Ughi che stasera alle 21 si esibirà ai Rinnovati accanto all’Orchestra da Camera i Filarmonici di Roma, inaugurando così il calendario degli eventi straordinari per le celebrazioni del centenario dell’Accademia Chigiana. Una rassegna della quale lo stesso violinista ha curato la direzione artistica e che proseguirà fino al prossimo anno sviluppandosi in un percorso di quindici concerti. Stamani in teatro anche una sessione di prove aperte, nel corso della quale il maestro incontrerà i giovani delle scuole senesi.

Cosa vuol dire per lei tornare alla Chigiana?

"L’Accademia Chigiana è un punto di riferimento per la mia vita e credo che nella storia della musica sia successo raramente che tutti i più grandi interpreti del secolo si siano trovati nello stesso posto. Penso a Segovia, Enescu, Celibidache, Cortot. Quando sono entrato alla Chigiana avevo solo dieci anni. Fu il conte Chigi a permettermelo, anche se non avevo ancora l’età, proprio perché a Siena c’erano i più grandi. Assorbivo le suite di Bach per violoncello suonate da Casals come se ricevessi un dono. Si passava da una stanza all’altra trovando ogni volta grandi musicisti".

Alla Chigiana è stato anche insegnante. Cosa porta con sé di quella esperienza?

"L’insegnamento è un momento utilissimo, perché si impara ad analizzare i problemi degli altri partendo dai propri problemi, tecnici e interpretativi. Aristotele diceva che la differenza tra chi sa e chi non sa è la capacità di insegnare e trasmettere agli altri le cose ricevute. Per me è stato davvero importante tenere questi corsi alla Chigiana durante l’estate. Credo di averlo fatto per otto anni".

Cosa rappresenta oggi un’istituzione come la Chigiana?

"La Chigiana ha una storia unica. Ha davvero conosciuto i livelli più alti dell’arte della musica. Poi si è trattato si portare avanti quella tradizione, perché purtroppo certi musicisti, certi sommi interpreti del passato non rinascono così facilmente. Per cui mi fa molto piacere che mi abbiano chiesto di dare una mano alla programmazione del centenario. Per me è stata una grande gioia, un ritorno alle origini. Ricordo il mio primo concerto proprio sul palco dei Rinnovati. Siena è una città talmente straordinaria d’arte e di storia che merita sempre il meglio, soprattutto in un momento di decadenza culturale come quello che sta passando l’Italia".

Crede sia ancora possibile per il pubblico più popolare conoscere linguaggi complessi? Andare oltre la canzonetta?

"Deve essere ancora possibile. Dobbiamo renderlo possibile. Siamo eredi di una grandissima tradizione. Abbiamo avuto i più grandi compositori. Insieme alla Germania l’Italia è il Paese chiave della musica. Purtroppo tutto questo oggi non è più supportato nelle scuole da un’educazione musicale adeguata. I giovani di oggi sono completamente privi delle minime nozioni di musica. Bisogna che i musicisti escano dalla loro torre d’avorio e si adoperino finché la fiamma della grande tradizione musicale non vada dispersa. Per questo anche a Siena porterò avanti l’iniziativa di incontrare i ragazzi delle scuole prima del concerto, come ho fatto in altre città, per parlare con loro in occasione della prova. Voglio stimolarli con domande. I giovani non possono amare quello che non conoscono. E quello che non fanno le scuole devono farlo i musicisti".

Riccardo Bruni