Uso dei fondi Pnrr per la cultura, al top. Montepulciano

Lo aveva preannunciato il sindaco Michele Angiolini in un recente incontro pubblico: "La direzione PNRR del Ministero della Cultura ci ha individuato come uno dei punti di riferimento, a livello nazionale, per l’utilizzo dei fondi per le realtà culturali, per questo ci invieranno una troupe del Tg1". Le riprese sono state effettuate al Teatro Poliziano e al "Concordi" di Acquaviva, il servizio è andato in onda lunedì sotto lo sguardo compiaciuto del Ministro Sangiuliano, nella trasmissione "XXI secolo". Sono effettivamente ingenti le somme investite da Montepulciano nelle strutture, destinate alle attività culturali, per l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi: ai 285mila euro per il Concordi e ai 405mila per il Poliziano, vanno aggiunti i 180mila destinati al Museo Civico, con un impegno a carico del bilancio comunale, aggiuntivo ai fondi PNRR, superiore ai 200mila. Significativo quanto detto all’inviata Rai l’animatrice teatrale Alma Trabalzini, dell’Associazione "Il Fierale" di Acquaviva, mostrando i lavori in corso al Concordi: "Sono nata con questo teatro, è una nostra realtà, senza di questo ci sentiremmo disorientati".

Diego Mancuso