Uso degli spazi pubblici. Vannetti ancora nel mirino. Arriva l’interrogazione

Sembrava accantonata dopo il ‘vivace’ scambio di opinioni di due mesi fa, invece la vicenda dell’intervista radiofonica dalla biblioteca comunale di Colle del candidato sindaco del centrosinistra, Riccardo Vannetti, ha salito i gradini della polemica fino ad arrivare in consiglio comunale, istituzionalizzata da un’interrogazione di tutti i consiglieri di opposizione in cui si chiede al sindaco di chiarire gli aspetti più scottanti della vicenda circa l’uso degli spazi pubblici e la posizione dei dipendenti della biblioteca citata da Vannetti. Donati ha risposto ‘pesando’ ogni parola e cercando, come ha detto, di riportare la questione sulla giusta carreggiata: "Un fatto che sarebbe stato meglio non fosse accaduto, ma è stato un errore veniale abbondantemente pagato dalle critiche che ne sono seguite – ha detto – Un’intervista che poteva essere fatta altrove perché gli spazi comunali devono restare fuori da qualsiasi contesa elettorale, ma a me sembra che il ‘peccato’ sia veramente piccolo. Non credo che dal punto di vista della violazione del regolamento sia stato un danno grave, perché il fatto non ha portato nocumento a chi si trovava in quel momento in biblioteca e perché non credo che i dipenenti avessero contezza di cosa si sarebbe fatto con un collegamento che tutti possono utilizzare". Più netta la presa di posizione di Donati per quanto riguarda i dipendenti della biblioteca: "Anche se non ho motivo di pensare che lo abbia fatto ‘a sommo studio’, forse una frase detta troppo velocemente, dalle sue parole sembra che Vannetti si riferisca ai lavoratori della biblioteca, generando un accostamento tra dipendenti e appartenenza politica che è del tutto fuorviante. Voglio ribadire che, per quanto riguarda il personale del Comune, questo accostamento non c’è: non c’è nessuno che opera per simpatia, non c’è nessuno che opera per favorire parti politiche o facendo differenze fra credo religioso, razza o genere. Tutti i nostri dipendenti operano in scienza e coscienza, disciplina e onore per il bene di tutta la comunità. Non è stata chiesta un’autorizzazione per quell’intervista – ha concluso – Un chiaro errore comunicativo che non deve essere preso troppo alla leggera, ma solo avere il valore che ha".