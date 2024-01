Uscire dall’albo senza fare troppo clamore

Non piaceva a nessun senese vedere il Palio inserito nel registro delle rievocazioni storiche assieme a sagre paesane e manifestazioni folkloristiche, dalla Festa della Polenta ai presepi viventi. Nemmeno essere nell’albo prima della Giostra del Saracino di Arezzo e del calcio storico fiorentino era motivo di vanto. Il Palio non è rievocazione storica, non è mai morto e per questo non deve essere rievocato come in una seduta spiritica. La scelta dell’ex sindaco De Mossi di volerlo tutelare nelle sedi giudiziarie con l’ombrello dell’albo regionale non è stata la stessa del sindaco Nicoletta Fabio. Che non rientrerà nel registro 2024 della Toscana, non parteciperà al bando per avere 3mila euro dalla Regione. Senza clamori o polemiche.