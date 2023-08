"Usare i soldi delle bollette avanzati" "Chi ci governa appicca l’incendio"

"Il Comune utilizzi i 250mila euro stanziati nella precedente legislatura per il caro-bollette e non utilizzati, per aiutare gli esclusi dal Reddito di cittadinanza". La proposta arriva dal consigliere comunale di Polis, Gianluca Marzucchi, che spiega: "La carta ’Dedicata a te’ ha soddisfatto circa un terzo di quanti rientravano nei criteri stabiliti. A questo provvedimento si aggiunge ora il taglio selettivo per i percettori del Reddito di cittadinanza". E ancora: "In questo quadro l’amministrazione comunale può intervenire. I soldi ’avanzati’ dal bando per il sostegno agli aumenti delle bollette sono una base di partenza. I segnali di malessere sociale sono tanti e preoccupanti e Siena può renderli meno opprimenti usando queste e altre risorse".

Il presidente della Provincia, David Bussagli, è critico: "Oggi funziona così, un sms e ti viene tolto un sussidio. E allo stesso modo funziona il rapporto fra Stato ed enti locali. Servizi sociali significa Comuni da attivare per un’eventuale presa in carico, ma servono professionisti, risorse e organizzazione – scrive sui social –. Neppure una telefonata da Roma ha anticipato quel messaggio, figuriamoci le risorse economiche per attivare servizi. Ci hanno raccontato ogni giorno che il Reddito di Cittadinanza è un regalo ai nullafacenti. In realtà, al netto di storture e furbizie (che ci sono state e che andrebbero combattute), è uno strumento di contrasto alla povertà in quasi tutti i Paesi avanzati". E infine: "Lo sanno bene che è uno ’schiaffo al bisogno’. Ma sono la destra, è il loro mestiere". Sulla stessa lunghezza d’onda Anna Ferretti, consigliere comunale Progetto S.i.e.n.a: "Riguardo l’arrivo degli sms con la cancellazione del Reddito di cittadinanza l’assessore competente ha fatto una valutazione in merito? I Servizi sociali della Società della Salute senese e il Centro per l’Impiego di Siena sono pronti a prendere in carico le persone o famiglie in situazione critica? Dicono dal Governo che gli enti e gli utenti già sapevano, quindi chi gestisce queste problematiche dovrebbe già conoscere l’impatto che questi sms avranno sul territorio. L’estate 2023 è una estate molto calda, non va tutto bene, non tutti vanno in ferie, tanti progetti vanno in fumo e qui ad appiccare l’incendio è chi ci dovrebbe governare e garantire benessere".