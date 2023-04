Urtati di notte da un’auto Che poi cerca di bloccarli

di Laura Valdesi

SIENA

I finti carabinieri che inseguivano e fermavano le auto nel tratto del Raccordo fra Bettolle e Sinalunga per rapinare le persone sono stati scoperti e bloccati. Non sono più accaduti episodi del genere grazie all’operazione compiuta dai militari dell’Arma, quelli veri naturalmente.

Qualche giorno fa, però, questa volta sull’Autopalio, è avvenuto un nuovo fatto. Inquietante. Perché una famiglia che viaggiava tranquillamente in macchina per tornare a casa, sarebbe stata tallonata da una vettura che ad un certo punto si è addirittura messa di traverso sulla carreggiata. Un pericolo enorme che è stato evitato dal conducente dell’auto solo grazie alla prontezza di riflessi che gli ha consentito di superare l’ostacolo, avvertendo immediatamente le forze dell’ordine dell’accaduto. Che adesso stanno indagando per capire non solo chi è stato a comportarsi così ma il motivo di quella manovra sconsiderata visto che sulla macchina viaggiava anche una bambina piccola.

Non si sarebbero qualificate come esponenti delle forze dell’ordine (niente finti carabinieri stile Raccordo Siena-Bettolle, insomma) le persone a bordo della macchina che avrebbe ’agganciato’ la famiglia - padre, madre e figlia – mentre percorreva l’Autopalio, diretta verso Siena, nel tratto all’altezza di Poggibonsi. E’ accaduto tutto in fretta. Cosa sia successo in quegli attimi è al vaglio ma la coppia ha passato un brutto quarto d’ora. Prima sarebbe stata urtata, quindi a più riprese la vettura pirata, secondo la prima ricostruzione, avrebbe cercato di far rallentare la famiglia che vive nella nostra provincia e che adesso si è affidata a uno studio legale.

Chiunque si sarebbe domandato in quei momenti cosa stava accadendo, per quale motivo intendevano fermarli. A maggior ragione quando l’auto si è messa di traverso. Poche le possibilità di ragionare in quelle fasi: per tutelare la famiglia l’automobilista è riuscito a bypassare l’ostacolo allontanandosi a tutte velocità per mettere in sicurezza i suoi cari. Le forze dell’ordine sono state avvertite immediatamente. E nei giorni seguenti – l’episodio risale a fine marzo – non se ne sarebbero registrati altri simili. Ma la guardia certo resta alta.