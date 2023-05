Urne aperte oggi e domani: le notizie utili Oltre 43mila elettori per scegliere il sindaco

Il conto alla rovescia è concluso. Oggi e domani si vota per il ballottagio tra Nicoletta Fabio e Anna Ferreti, le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il numero di elettori resta quello del primo turno: 43.365 aventi diritto al voto (20.186 maschi e 23.179 femmine). Ecco alcune delle principali indicazioni che arrivano dal Comune.

Rilascio tessere elettorali. In caso di esaurimento spazi all’interno della tessera elettorale l’ufficio demografico (via di Salicotto, 6) e l’ufficio decentrato (via B. Tolomei 7, zona Acquacalda) del Comune osserveranno un’apertura straordinaria e continuata al pubblico, oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori, in questi orari, potranno richiedere la propria tessera o il duplicato anche direttamente ai seggi ubicati alla scuola elementare Pascoli in via Sauro, 1, la scuola elementare Tozzi in strada del Petriccio e Belriguardo 55 e l’auditorium in piazza della Costituzione a San Miniato. È possibile ricevere subito la tessera elettorale senza appuntamento, anche in caso di smarrimento, furto, deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o, come detto, esaurimento spazi. Solo nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune, verrà inviato a casa il tagliando da applicare sulla tessera elettorale con indicata la nuova sezione elettorale.

Voto assistito. Sono da considerare fisicamente impediti a esercitare materialmente e autonomamente il diritto di voto: i ciechi; gli amputati nelle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona scelta, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: l’impedimento fisico sia evidente; sulla tessera elettorale il Comune abbia apposto il timbro con la sigla AVD; l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’Inps recante all’interno la fotografia del titolare, l’indicazione categoria ’ciechi civili’ e uno dei seguenti codici 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07; l’elettore esibisca un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico dell’Asl, attestante l’impedimento a esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di impedimento fisico in occasione della stessa votazione.

Voto domiciliare. Il voto domiciliare è previsto per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione. La domanda presentata in occasione del primo turno è valida anche per il ballottaggio.

Spostamento sezioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena. Alcuni seggi sono stati trasferiti: sezione 41 da scuola dell’infanzia strada di Ginestreto 2 alla ex scuola elementare in strada di Monastero 2; sezioni 12, 13 e 47 dalla scuola elementare di Simone Martini alla scuola secondaria Mattioli in via Duccio di Boninsegna. Fino a martedì chiuse per l’allestimento dei seggi le scuole Agnoletti, in via Quinto Settano e Raggio di Sole a Costalpino. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104292234292477292394.