Un'occasione per ricordare e festeggiare, la vittoria del 16 agosto 1993 della Contrada del Drago

· AQUILA

– Sabato 22 luglio cenino in Società! Le prenotazioni saranno aperte fino alla mezzanotte di domani sul sito internet. Importante: si invitano le persone celiache o con particolari allergie a segnalarlo nella sezione ‘Note’ al momento della prenotazione.

· DRAGO

– Una serata per rivivere una vittoria trentennale. La Commissione Cultura della Contrada del Drago, in collaborazione con la Società di Camporegio, ha organizzato una cena-proiezione per domani alle 21 per ricordare e festeggiare la vittoria del 16 agosto 1993, con il cavallo Vittorio, il fantino Andrea Chelli detto Mistero ed il Capitano Mario Toti. Affinché non si perdano certe sensazioni e ricordi, ma soprattutto si rammenti lo spirito di quei dragaioli, molte vittorie nell’arco di tempo dal 1986 al 1993, il programma prevede la proiezione di filmati del tempo, fra cui quello ufficiale che prende il titolo "Un giorno, un secolo" che ripercorre i momenti più emozionati della vittoria e dei successivi festeggiamenti, con la lettura del sonetto che per l’occasione scrisse Enrico Giannelli. E poi la parola ai protagonisti. E’ l’occasione per ricordare con immutato affetto Andrea Chelli, fantino di valore quanto sfortunato. In questa corsa segue per il primo giro la scia di Tartuca e Civetta, che si lottano aspramente il comando, poi passa con grande abilità e potenza, cade per una distrazione all’ultimo San Martino ma Vittorio tiene saldamente la testa e porta scosso in Camporegio il cencio di Ruggero Savinio. Capitano vittorioso Mario Toti, i tenenti erano Walter Benocci, Fabio Miraldi e Guido Collodel, barberesco Antonio Benocci, priore Carlo Rossi.

· LEOCORNO

– Domani alle 19,30, il coro della Chorakademie Siena di Hannover terrà un concerto nella nostra Chiesa eseguendo i seguenti brani: Signore delle Cime (Marzi), Ave Maria (ArcadeltGombert), Alta Trinità Beata (Anonimo), Cantate Domino (Jenkins), Gloria (Palmieri), Look at the World (Rutter), AgnusDei (Chilcott). Al termine del concerto, si svolgerà una cena a cui tutti i Contradaioli sono invitati a partecipare ed a cui è possibile prenotarsi specificando nome e cognome e le eventuali allergie e intolleranze mediante l’apposita App entro domani. Per soci e famiglie.

· TORRE

– Da domani fino a venerdì 28

luglio è in programma il 46° ‘Mangia&Bevi‘ Come da tradizione nelle strade e nei vicoli del rione della Contrada della Torre sarà possibile passare serate piacevoli presso i punti di ristoro: Braceria, Chiassino, Friggitoria, Pizzeria, Osteria, Sosta, Enoteca, Salotto e Birreria. Tutte le sere divertimenti per grandi e piccoli con musica dal vivo e pista dei barberi. Prenotazioni: Braceria; Sofia Ciampi 33319 52913. Chiassino: Leonardo Corbini ‘Tappo’ 3385715450. FRiggitoria: Duccio Bellaccini 347 1838218 e Luciano Panti 33943 75306. Osteria: Simone Signorini 3483410383. Pizzeria: Barbara Giampetruzzi 3934074744. Sosta: Maurizio Daviddi 3356564201. Per i dettagli delle serate https:www.contradadellatorre.itsocieta-elefantemangia-e-bevi

– Domenica 23 luglio a partire dalle 18 Teatro dei Burattini in ‘Il gatto con gli stivali’.

– Lunedì 24 luglio alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Cena dedicata a Giusy Resciniti e Leonardo Panti alla Sosta con gioco a premi. Per prenotazioni contattare Stefano Mancini 33545683.

– Martedì 25 luglio alle 18,30 Santa Messa in onore di San Giacomo e S.Anna, Patroni della Contrada.