Uno sportello per i Dsa. Iniziativa a Sinalunga

Dsa è una sigla che negli ultimi anni si sente pronunciare spesso. L’acronimo significa Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Un problema serio per molte famiglie che si trovano il più delle volte impreparate e in difficoltà nell’affrontare questa problematica. Per questo è nato lo sportello ’Papa Francesco’ nella parrocchia San Pietro ad Mensulas a Sinalunga dove esperti del settore (psicologi dell’età evolutiva e tutor Dsa) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 saranno a disposizione delle famiglie per sostenerle in un percorso non sempre facile.

"È stato proprio il papa a darci l’idea quando ci ha chiesto di essere Chiesa in uscita e di andare verso le nuove fragilità – spiega don Claudio Porelli, parroco di San Pietro ad Mensulas – e incontrando tante famiglie abbiamo capito che una nuova emergenza era proprio quella dei disturbi specifici dell’apprendimento. Per questo abbiamo pensato di intitolare idealmente il nostro servizio proprio al Pontefice.

"Sappiamo bene – ha spiegato Eleonora Cappelletti, coordinatrice dell’iniziativa e tutor Dsa – quanto sia difficile a volte essere genitori di un figlio Dsa, soprattutto comprendiamo bene quali difficoltà si incontrano nella vita quotidiana a partire dalla scuola. In tali contesti si entra in crisi facilmente e in casa nascono tensioni. Dobbiamo mettere i genitori in grado di capire cosa fare, come agire, prima di tutto con una certificazione ufficiale della diagnosi Dsa o presso centri specializzati o la stessa Asl di riferimento".