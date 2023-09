Uno sguardo sul mondo. Montepulciano ospita trenta giovani artisti

Se l’arte contemporanea è una delle ’grandi malate’ del post-Covid, il Laboratorio delle Arti tenutosi a Montepulciano può far almeno sperare in una rapida e duratura guarigione.

Una trentina di studenti, tra i venti e i trent’anni, in maggioranza tedeschi, accompagnati da un gruppo di docenti, espressione delle sette Accademie di musica e belle arti della Renania Westfalia, si sono incontrati e hanno lavorato insieme a palazzo Ricci, storico punto di riferimento del Conservatorio di Colonia (e non solo), e negli affascinanti sotterranei del Conservatorio San Girolamo, ora gestiti dai giovani imprenditori e animatori culturali del centro di innovazione sociale Canvas Hub.

Sono state giornate piene, intensissime, di creatività e produzione in cui, come vuole la formula del laboratorio, giunto alla dodicesima edizione, protagonista è stato lo scambio interdisciplinare tra musicisti, pittori, designer, video artists, scultori e danzatori.

"Hanno chiesto due giorni per conoscersi e uno per esplorare il territorio, poi hanno iniziato a lavorare senza soste" racconta la project manager del Canvas Hub Malika Bamaarouf, 29 anni, di Montepulciano, origini italo-marocchine, geografa e mediatrice familiare, una dei giovani che cercano di creare opportunità per far rimanere sul territorio loro coetanei.

Analisi, osservazione, sperimentazione, grande libertà creativa, da cui sono scaturite una quindicina tra opere e performance, compresa una parata musicale che ha attraversato il centro storico, in direzione San Girolamo. Qui, tra archi, volte e anfratti ("wonderful place!" l’espressione, estatica, più diffusa tra gli ospiti), è andato in scena l’evento finale articolato su due video e una performance teatrale.

Applauditissime le proiezioni dei corti ’Cosa sto facendo a Montepulciano’ e ’L’inciampatore’, entrambe ambientate in città, e della rappresentazione di musica, danza e recitazione ’AsER’ del colombiano Paolo Simon Garcia, studente a Dusseldorf.

E forse è anche così che si danno risposte in termini di sostenibilità al problema del turismo cosiddetto ’mordi e fuggi’, con iniziative culturali che si collegano all’identità del territorio e la rafforzano.

Diego Mancuso