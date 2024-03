Uno sciopero ’elettrico’ con presìdio a Siena

Lo sciopero dei lavoratori elettrici del gruppo ENEL indetto da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil, riguarderà anche la Toscana (dove Enel conta 2.600 addetti) e ovviamente Siena. E’ previsto un presìdio con sindacati, lavoratori e lavoratrici davanti alla sede operativa in Strada del Petriccio e Belriguardo, dalle ore 8 alle 11. I sindacati hanno proclamato lo sciopero contro le decisioni del management di Enel che vorrebbe appaltare la maggior parte delle attività elettriche con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori delle imprese e del sistema elettrico italiano vicino al collasso.

Nello specifico in provincia di Siena i sindacati lamentano gravi carenze di personale, sia operativo che tecnico, e anche in quello inserito nei turni di reperibilità, ossia di coloro che intervengono, al di fuori del normale orario di lavoro, in caso di guasti e in situazioni di pericolo sulla rete. In una provincia composta da 35 Comuni, che conta oltre 175.000 utenti, 4.000 km di linee elettriche e da una superficie che si estende per oltre 3.600 kmq.