Uno scatto che fa il giro del mondo. Però è San Quirico, non Pienza

E’ un trionfo per la Val d’Orcia l’esito del premio internazionale "Il fotografo di viaggio dell’anno", giunto alla ventunesima edizione. Nel portfolio di immagini che hanno sancito l’affermazione della quarantottenne architetta slovena Andreja Ravnak, si distinguono infatti due foto straordinarie, entrambe intitolate "Vicino Pienza". Al concorso hanno partecipato fotografi dilettanti e professionisti di più di 150 paesi che hanno inviato più di 20.000 immagini; nel giudizio di Cris Coe, fondatore del premio, si parla, tra l’altro, con riferimento alle immagini senesi, di "sottile eleganza" e di "paesaggi semplici, dai colori delicati". La notizia del premio, con relative immagini, ha fatto il giro del mondo, trovando spazio sui più importanti organi di informazione (dalla BBC al Corriere della Sera, che ieri ha dedicato una pagina alla "magia del paesaggio"), che hanno riprodotto gli scenari valdorciani. Ennesimo biglietto da visita di qualità per questa terra straordinaria ma anche una validissima opportunità di promozione, visto che nel montepremi sono comprese, tra l’altro, esposizioni a Birmingham e negli Emirati Arabi. Vista la potenza evocativa delle foto, si può dire che si tratta di una fortissima promozione anche per la migliore immagine dell’Italia, di cui si esaltano valori paesaggistici e naturalistici ancora incorrotti. Addirittura, del paesaggio agricolo l’autrice dice che è talmente perfetto da sembrare creato dall’intelligenza artificiale. A proposito di una delle due foto vincitrici, la ripresa aerea con un drone di un podere che svetta tra morbide colline coperte dalla nebbia, l’articolo del "Corriere" cita Pienza e Mario Luzi, riproducendo anche versi del grande letterato che si riferiscono al monastero di S.Anna in Camprena, pientino. Ma, come precisa l’Agenzia Impress, la casa colonica raffigurata, si trova in realtà nel territorio di San Quirico d’Orcia.

Diego Mancuso