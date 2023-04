’Universo femminile’, si inaugura la collettiva a Palazzo Corboli

‘Universo Femminile’ è la mostra che si apre oggi ad Asciano nella splendida cornice del museo di Palazzo Corboli, in Corso Matteotti, nel centro storico. La collettiva di pittura e scultura sarà inaugurata alle 17 ed è curata dall’Associazione Artisti del Garbo, promotrice durante l’anno di varie iniziative per la valorizzazione del territorio.

Espongono Mario Boni, Sylvia Buffoni, Elido Cassioli, Laura D’Abrosca, Alessandro Grazi, Fabio Guerrini, Andrea Meiattini, Giampiero Montagnani, Marco Montagnani, Caterina Moscadelli, Paola Peparini, Sergio Pratesi, Ampelio Rinaldi, Caterina Zinelli. La mostra resterà aperta fino al 15 aprile e sarà visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Si tratta di una collettiva dedicata all’universo femminile e pensata sia per la comunità locale che per i numerosi turisti che in questo periodo vicino alle festività pasquali fanno tappa nelle Crete Senesi.

M.B.