Università, Estra e futuro sindaco Il gioco dell’oca

Pino

Di Blasio

Mi ero appuntato la citazione in vista del confronto ’La città e le università’, tra i due rettori e gli 8 candidati a sindaco. Ma poi non l’ho detta, perché è successo qualcosa alla vigilia del dibattito che mi ha spinto a rivedere una mia convinzione sul ruolo e i poteri del futuro sindaco di Siena. Non è vero che non inciderà sui temi cruciali della città. Quando pensi che le scelte saranno già prese prima del voto, spesso succede qualcosa che scombussola le carte e costringe a tornare alla casella di partenza. Come in un gioco dell’oca, che a Siena è obbligatorio scrivere con la minuscola.

Dalla sede legale di Prato, l’altra sera gli amministratori di Estra, la holding dell’energia che, grazie al miliardo e passa di euro di fatturati, è tra le più grandi società di servizi della Toscana, hanno diffuso i dati del bilancio 2022. Utili a 14 milioni, margini operativi complicati dalla crisi energetica, numeri e analisi chiosate da un commento del direttore generale Paolo Abati. Non aver letto un commento dell’ad e presidente di Estra Alessandro Piazzi ha generato un po’ di sconcerto. In qualche modo fugato dall’assenza dell’ad in assemblea e nel cda per motivi di salute. Oltre a formulare gli auguri più calorosi, sinceri e amichevoli di una pronta guarigione a Alessandro Piazzi, che aveva già annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo bilancio al vertice di Estra e che non si sarebbe ricandidato per il prossimo consiglio, da qui parte un avvertimento ai sindaci soci di Intesa, all’attuale e al futuro sindaco di Siena. Il dossier della multiutility toscana, la holding pubblica portata avanti da Firenze e Prato con tenacia, vede Estra come anello cruciale della catena. E’ la società che dovrebbe apportare volumi d’affari, patrimonio e investimenti sull’energia a una società che, finora, ha ben poco da quotare in Borsa. La partita delle nomine degli amministratori, che vede al tavolo Arezzo, Prato e Siena con interessi diversi, è diventata molto più complicata ora, per l’assenza del miglior giocatore per Siena.