Università, Estra e futuro sindaco Il gioco dell’oca

Pino Di Blasio

Frequentare bene l’università vuol dire avere vent’anni di vantaggio. È la stessa ragione per cui saper leggere allunga la vita. Chi non legge ha solo la sua vita, che è pochissimo. Invece noi quando moriremo ci ricorderemo di aver attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver e incontrato nani e giganti. E’ un brano del discorso alle matricole pronunciato da Umberto Eco 15 anni fa al Corso di Scienze della Comunicazione a Bologna. Eco affermava che l’università anticipa i tempi, si occupa di cose di cui giornali e tv, oggi i social, si occuperanno tra 20 anni. E’ un guadagno per tutti: per studenti, docenti e città che li ospitano.