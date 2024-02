Università e infrastrutture: "Interventi per 4,6 milioni"

"A Siena e alla sua provincia sono molto determinato a offrire un sistema di infrastrutture che qualifichino e rendano più sicura la viabilità, al contempo realizzare interventi utili a migliorare la vita degli studenti universitari, azioni che possono nel complesso agevolare l’economia e la dimensione sociale del territorio. Per questo abbiamo deciso di intervenire nell’arco dei prossimi tre anni sul sistema di infrastrutture e viabilità e di ristrutturare una residenza universitaria". Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha presentato i quattro interventi da 4 milioni e 600mila euro previsti per l’area senese e per la città di Siena. Questo pacchetto è inserito nella delibera della Giunta regionale con con cui si prevede un programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione. "A Poggibonsi – evidenzia il presidente Giani – 800mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria di adeguamento sismico del ponte di via Marconi sulla Strada regionale Cassia. Due milioni e 200mila euro serviranno a realizzare la strada di collegamento fra la frazione di Costalpino e la località Pian delle Fornaci nel comune di Siena. Sempre nel comune di Siena, un milione sarà destinato alla realizzazione del terzo stralcio delle infrastrutture viarie nell’area intercomunale Siena Nord, in particolare per la trasformazione a rotatoria dell’intersezione fra la Strada Fiume e il nuovo collegamento viario Strada Fiume-Fontebecci. Infine, con 596mila euro sarà ristrutturata la residenza universitaria Tolomei dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio, così da riqualificare l’edificio e ripristinarne la funzionalità". Il programma del Fondo di sviluppo e coesione, oggetto di un accordo col Governo la cui firma è prevista a febbraio, prevede complessivamente interventi per 683 milioni. La priorità è stata data a strade e mobilità.