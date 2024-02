Unità operative complesse. Nomine a tempo

Hanno assunto l’incarico i quattro facenti funzione di direttore di Unità operativa complessa nominati per sostituire i quattro primari andati in pensione alle Scotte il 1° novembre scorso: con la nuova procedura, con selezione interna per l’assegnazione delle direzioni, su quattro Unità operative complesse, tre restano universitarie e una diventa ospedaliera. Per le sostituzioni AouSenese e Università di Siena avevano dato il via ad una sperimentazione, ovvero alla selezione interna laddove in passato era il concorso. La svolta, sperimentale, era stata decisa dalla Commissione paritetica mista fra AouSenese e Università degli Studi, composta da direttore generale e direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera e da rettore e delegato alla sanità dell’ateneo. Il nuovo iter prevede in sostanza che per la direzione di una struttura complessa si vada ad individuare un ‘facente funzione’, con incarico temporaneo per sei mesi, fra i professionisti interni.

A valutare i candidati è una commissione istituita ad hoc composta dal direttore sanitario delle Scotte, dal direttore del Dipartimento universitario in questione e da un membro esterno, ovvero un esperto nella disciplina scientifica in questione. Dopo sei mesi, la decisione se trasformare l’incarico di facente funzione temporaneo in direzione, spetterà al rettore dell’Università e al dg delle Scotte. Ed ecco dunque i primi quattro ‘facenti funzione’ di direttore, frutto della selezione interna: il professor Stefano Lazzi è stato scelto come responsabile di Anatomia patologica, laddove era fino al 31 ottobre scorso il professor Lorenzo Leoncini; il professor Luigi Gennari ha sostituito come direttore di Medicina interna e della complessità il professor Stefano Gonnelli; il professor Pietro Enea Lazzerini è il nuovo direttore di Medicina interna ad indirizzo geriatrico, in sostituzione del professor Pierleopoldo Capecchi; infine la dottoressa Rossana Tassi è la responsabile della Stroke Unit, al posto del professor Giuseppe Martini.

