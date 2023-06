Unistrasi, niente bandiere a mezz’asta

Il rettore Tomaso Montanari ha deciso ieri di schierare apertamente l’istituzione che guida, nel giorno della morte di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto annunciando, in una comunicazione inviata al personale, "la responsabilità di una scelta evidentemente controcorrente". Non adeguandosi, cioè, all’indicazione del Governo di far scendere a mezz’asta le bandiere su tutti gli edifici pubblici. L’Università per stranieri non lo ha fatto e non lo farà, per "non inchinarsi" a una storia costellata di buchi neri, per Montanari. La posizione personale è sacrosanta, il cittadino Tomaso Montanari può pensarla come vuole. Resta più di un dubbio sul fatto che il rettore Tomaso Montanari schieri così nettamente anche l’istituzione che rappresenta. E non è la prima volta.

Orlando Pacchiani