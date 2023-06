UniSi, l'Università con i "giusti numeri" per studenti internazionali in una città sostenibile

Un ateneo della ‘giusta misura’, ovvero con ottimo rapporto fra studenti e docenti, internazionale e in una città vivibile e sostenibile: questi i tratti distintivi con cui l’Università di Siena vuole proiettarsi al di là dei propri confini richiamando studenti, grazie ad una nuova e studiata campagna di comunicazione. Il claim ‘L’Università con i giusti numeri’, presentato ieri insieme al via delle immatricolazioni, è frutto di un’analisi – spiega il professor Tiziano Bonini, delegato alla comunicazione – condotta per tre mesi fra il personale e gli studenti alla ricerca dei tratti distintivi dell’ateneo. I risultati sono stati affidati all’agenzia di comunicazione Dinamo Digitale che ha confezionato il prodotto su misura: il concetto dei ‘giusti numeri’ è qui inteso nel senso della filosofia greca del ‘katà métron’, ovvero ‘secondo la giusta misura’. Il pensiero filosofico greco si riferiva all’atteggiamento di chi sa prendersi cura di sé; riferito all’arte e all’architettura indica la corretta misura tra le parti.

I numeri dell’Università di Siena sono quindi ‘giusti’ nel senso classico dell’equilibrio: un ateneo medio in una città piccola, ricca di storia e cultura, ma con una forte vocazione internazionale. UniSi rappresenta il giusto punto di equilibrio e la scelta ottimale per gli studenti che cercano l’eccellenza nella didattica e ricerca, senza rinunciare alla vicinanza e al rapporto diretto con i docenti. Sono tre i dati di riferimento: quello del rapporto numerico favorevole tra docenti e studenti (1:10); poi c’è quel 8,1% ad indicare la presenza di studenti stranieri iscritti, quasi il doppio rispetto alla media nazionale; infine 20 minuti è il tempo necessario per attraversare il centro storico di Siena a piedi, ad indicare quindi la centralità dei luoghi di studio e la vivibilità della città campus. Siena è anche sostenibile, facendo parte di un territorio Carbon neutral dal 2011; poi c’è quel 92,3% degli studenti che, secondo il rapporto Almalaurea, si dicono soddisfatti dell’esperienza di studio senese.