Unisi Cup, torneo di calcio. Tre squadre in campo

L’idea è partita dalle studentesse e dagli studenti, loro l’hanno promossa e concretizzata. Lo scopo creare un evento in cui il divertimento, l’integrazione e lo spirito di squadra siano una cosa sola: partirà oggi, a San Miniato, la prima edizione della Unisi Cup, il torneo di calcio dell’Ateneo senese. A sfidarsi tre squadre, in rappresentanza delle macroaree disciplinari Medicina e Scienze biomediche, Giurisprudenza, Economia e Lettere, Ingegneria e Scienze. La formula prevede un triangolare di andata e ritorno, le prime due classificate accederanno alla finalissima di sabato 4 ottobre. In ‘calendario’ anche una partita di calcio femminile, 5 contro 5. Il torneo rientra tra le attività realizzate grazie ai fondi del Bando Proben, per la promozione del benessere psico-fisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della comunità studentesca. "Stiamo vivendo un momento importante – dice il rettore, Roberto Di Pietra –, in cui lo sport, al di là della competizione sportiva, diviene un veicolo di integrazione e valorizzazione. Mi piace che questa prima edizione della Unisi Cup sia stata organizzata dagli studenti per gli studenti, con il sostegno di tanti soggetti". ‘In campo’, infatti, Comune, Coni, Uisp, Cus, Gs San Miniato. A occuparsi dell’organizzazione il Comitato per lo sport universitario, rappresentato da Pietro Ladaga. "Si spera che sia la prima edizione di una lunga serie – afferma Stefania Lamponi, delegata dell’Ateneo per i servizi agli studenti –: il nostro Ateneo punta molto sulla didattica, ma anche su tutto ciò che c’è fuori dalle aree di studio. Un evento di questo tipo crea network tra dipartimenti diversi e crea un’ulteriore opportunità per stare bene a Siena". "Si tratta di un’attività fatta dagli studenti per gli studenti – aggiunge l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –, ci fa estremamente piacere. La volontà, affinare la collaborazione per le prossime edizioni". "Il Cus ha nel proprio statuto l’obiettivo primario di far praticare sport agli universitari – commenta presidente, Giuseppe Gotti –, anche se è difficile farlo oggi, in virtù della nuova legge sul lavoro e dei benefici di legge sull’Iva che stanno venendo meno. Il rettore sta impegnando risorse importanti per mantenere i palazzetti, gestiti da noi: proprio in questi giorni ha dato mandato a una ditta di intervenire, a causa di infiltrazioni, al vecchio impianto di via Banchi. Quello nuovo? L’intervento a terra è stato completato, con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni. I primi di ottobre dovrebbero arrivare gli elementi prefabbricati, poi si partirà con l’impianto termo-idraulico. Siamo in linea con i tempi".

Angela Gorellini