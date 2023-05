Unione dei Comuni in rosa Primo presidente donna Eletta Agnese Carletti

Se Siena da ieri ha il suo primo sindaco donna, ci sarà una prima volta anche alla guida dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Agnese Carletti, 38 anni e sindaco di San Casciano dei Bagni, è la nuova presidente. A deciderlo la giunta con i primi cittadini di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda che l’hanno eletta all’unanimità. Spetterà a Carletti, primo presidente donna, l’attribuzione delle deleghe e la nomina del vicepresidente che comunicherà al Consiglio dell’Unione nella prima data utile. Carletti resterà in carica come presidente per i prossimi due anni (il mandato è iniziato il 27 maggio) e succede a Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena, che ha concluso il proprio biennio in cui Carletti aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente. "Sono onorata - ha detto Agnese Carletti - di rappresentare un’area così ampia e vitale come è la Valdichiana Senese, con i suoi dieci Comuni, i suoi 60mila abitanti, le sue 380 organizzazioni no profit. Le sfide amministrative in questo momento storico ci impongono di unire le energie e di ragionare come territorio. Dobbiamo preservare l’autenticità dei nostri borghi, delle nostre qualità culturali, sociali, economiche e solidali, sapendo che le nostre vite e i nostri progetti affrontano la dimensione globale del mondo attuale. So che la responsabilità sarà molto impegnativa, ma l’esperienza che abbiamo maturato a San Casciano dei Bagni dimostra che per raggiungere obiettivi comuni si possono unire realtà internazionali, centri di ricerca e alta formazione con istituzioni locali e nazionali. Sono certa che i colleghi sindaci degli altri nove Comuni, ai quali va la riconoscenza per avermi dato fiducia, lavoreranno collettivamente per sostenere le iniziative già avviate grazie al presidente uscente Giacomo Grazi e quelle che insieme, e solo insieme, concepiremo e realizzeremo nei prossimi anni". Nel documento preliminare di programmazione e indirizzo approvato (visibile sull’albo pretorio), Carletti spiega anche che "saranno molte le risorse che arriveranno nel territorio fino al 2027 e sarà proprio l’Ente Unione a dover fare da raccordo tra i Comuni per poterle utilizzare al meglio per raggiungere gli obiettivi per i quali sono messe a disposizione: promuovere lo sviluppo locale e assicurare a queste aree livelli adeguati di cittadinanza in alcuni servizi essenziali (salute, istruzione e mobilità). Per farlo abbiamo bisogno di una struttura tecnica adeguata e di un confronto istituzionale serrato". Luca Stefanucci