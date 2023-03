’Uni-verso-Impresa’ collega ateneo e aziende

Si chiama ’Uni-verso-Impresa’ la nuova piattaforma lanciata da Confindustria Toscana Sud e Università di Siena che collegherà direttamente le aziende, i docenti e gli studenti, per favorire le sinergie tra il mondo dell’istruzione e l’industria.

Qui, le imprese associate a Confindustria ed i professori del Dipartimento di Ingegneria potranno creare il proprio profilo e indicare eventuale interesse in attività reciproche. Ad esempio, le aziende potranno segnalare la propria disponibilità a coinvolgere studenti per lo svolgimento della tesi di laurea su temi di interesse aziendale; mentre i professori potranno manifestare il proprio interesse a collaborare con aziende in attività didatticheformative o a coinvolgere studenti in progetti aziendali. Infine, gli studenti potranno visionare i profili delle imprese e dei professori e contattarli.

"Il progetto vuol essere una risposta concreta e pratica al mismatch che frequentemente si verifica tra imprese e formazione; un ponte di congiunzione per far conoscere agli studenti le aziende del territorio e le possibilità di lavoro", sottolinea Fabrizio Landi, presidente della delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud. "Il rapporto con le imprese del territorio è centrale per un dipartimento come il nostro, che ha una consolidata tradizione in termini di ricerca applicata. Ed è anche un’opportunità per gli studenti, che possono entrare subito in contatto con le realtà che li accoglieranno una volta laureati", aggiunge Valerio Vignoli, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche.

Sono intervenuti alla presentazione - tenutasi al San Niccolò – il rettore Roberto Di Pietra; Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud; Fabrizio Landi, presidente della delegazione di Siena di Confindustria; Valerio Vignoli, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche e Gianluca Murgia, professore di Marketing and Innovation Management.