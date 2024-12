Unconventional Singers. Concerto itinerante tra le sale del complesso

Natale in musica a Siena con gli Unconventional Singers che terranno un concerto itinerante tra le sale del Palazzo delle Papesse oggi alle 18, alle 19 e alle 20 (ingresso possibile prima dell’esibizione anche senza prenotazione fino ad esaurimento posti). Gli Unconventional Singers eseguiranno canzoni armonizzate a cappella, divertendo il pubblico con un repertorio leggero, nazionale ed internazionale, dalla musica pop a quella da film, dalle melodie del musical al classico repertorio natalizio. Il giusto accompagnamento per riscaldare una serata invernale tra arte e cultura. Gli Unconventional Singers nascono nel 2020, in piena pandemia, come gruppo vocale di Amat. Dopo il successo riscosso a Firenze con l’esecuzione di musiche a cappella di Dallapiccola, sei amici-colleghi, artisti lirici, musicisti e compositori decidono di costituirsi in un gruppo vero e proprio.