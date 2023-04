Un’archeologa al Santa Maria "Luogo straordinario da rilanciare"

di Orlando Pacchiani

Al Santa Maria della Scala è legata anche da intense esperienze personali, oltre che dal naturale interesse di studiosa medievista. Conversando con lei riemergono i nomi di Riccardo Francovich, Federico Cantini, Marco Valenti. "È stato uno dei cantieri della mia formazione di archeologa", ricorda Chiara Valdambrini, guida scientifica del museo archeologico e d’arte della Maremma, prescelta dalla commissione come nuovo direttore del Santa Maria della Scala. Per inciso quegli scavi poi finiti colpevolmente nel dimenticatoio, come ricordato di recente proprio da Valenti. Ma questa è un’altra storia che, chissà, potrà in futuro tornare d’attualità.

Intanto Valdambrini, ancora in attesa della ratifica da parte del consiglio di amministrazione, entra in punta di piedi nell’incarico ma apre già una strada. "Anche se conosco bene la realtà del Santa Maria della Scala – dice – come prima cosa mi porrò in ascolto della città e di tutti coloro che hanno qualcosa da dire sul futuro dell’istituzione. E poi ovviamente ci saranno le indicazioni della governance, per capire quali strategie adottare e con quali metodi".

Sul piano personale c’è il riannodarsi di un filo rosso mai veramente spezzato. "Questa città è stata la culla della mia formazione, dall’Università al dottorato, anche per questo sono particolarmente orgogliosa di questo risultato – afferma Valdambrini –. Poi mi sono reinventata con la libera professione, arrivando quindi ai musei: prima nella mia città di origine, Arezzo, poi in Maremma, lavorando nel frattempo anche in cantieri archeologici nel nord della Toscana".

E anche dalla Maremma si è legata a quell’Università che ora considera un interlocutore essenziale per il futuro del Santa Maria. "A Grosseto – ricorda – ho collaborato con Citter al laboratorio di archeologia medievale, quindi quel legame in realtà per me non si è mai veramente interrotto. E ora, se dovessi comunicare una percezione che ho registrato anche le ultime volte che sono stata al Santa Maria da visitatrice, mi sembra che andrebbe riannodato un rapporto proprio con l’Università, che ha avuto e ha un ruolo così importante negli studi intorno al Santa Maria".

E non c’è solo questo, nella prima idea del nuovo direttore dell’Antico Spedale: "Per guardare al mondo – afferma Valdambrini – è necessario prima di tutto che del Santa Maria della Scala si riappropino le persone, questo luogo è dei senesi e di tutti i cittadini del mondo. Ma in primo luogo credo che Siena debba percepirne in pieno la bellezza e la storia. Io sono un outsider, non ho la pretesa di aver capito dinamiche ed equilibri prima di essere arrivata, ma penso che il Santa Maria non abbia niente da invidiare agli altri luoghi più importanti della città. E questa deve essere una consapevolezza collettiva per poterlo rilanciare in pieno".

Sulle possibili iniziative più dettagliate per il momento Valdambrini non si avventura. "Prima fatemi arrivare e confrontare con il consiglio di amministrazione", afferma. Uno spunto però lo dà: "Il legame con l’Opera del Duomo è praticamente naturale, immagino che si potrebbe pensare di collaborare in vista del grande evento del Giubileo". E più in generale due certezze sul metodo di lavoro: "Rimboccarsi le maniche e creare una squadra all’altezza, solo così si ottengono risultati". Un po’ come in quei cantieri archeologici che tanti anni fa indagarono sui ritrovamenti di resti risalenti a tanti secoli diversi, celati sotto la lastricatura di piazza del Duomo.