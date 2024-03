"Una vera associazione a delinquere. Rete articolata tra l’Italia e l’estero"

"Siamo di fronte a una vera associazione a delinquere, con una rete articolata tra l’Italia e l’estero". Per Luca Tescaroli, procuratore aggiunto di Firenze, quello sgominato a Siena è solo una piccola parte di un fenomeno che si fa sempre più preoccupante. Ieri mattina, assieme al questore di Siena, Pietro Milone, il sostituto procuratore di Siena, Siro De Flammineis, Tescaroli ha presentato in una conferenza stampa a Firenze il risultato di un’indagine iniziata nel marzo 2023 e conclusasi il 28 febbraio con la firma del provvedimento fermo per i nove pakistani.

C’è soddisfazione nelle sue parole, ma traspare anche spirito di concretezza: "È la punta dell’iceberg, le indagini sono ancora in corso – ha commentato Tescaroli – e i fatti coinvolgono anche altri paesi oltre all’Italia".

Perché proprio Siena, allora? Se lo sono chiesti anche gli agenti della squadra mobile di Siena, che nell’ultimo periodo hanno visto aumentare vertiginosamente l’arrivo in città di cittadini pakistani.

"Le indagini nascono in tempo remoto. Già nel 2022 ci siamo chiesti il perché di un arrivo in massa sul territorio nostro di pakistani – spiega Milone –. Non era un fatto normale perché in pochi mesi siamo ad arrivati ad essere la quinta città in Italia per afflusso di questi cittadini. Essendo Siena terra di arrivo, e non di passaggio, ci domandavamo il motivo di questo afflusso. Ecco dunque che ho stimolato gli agenti della squadra mobile a trovare spunti investigativi in modo da capire cosa ci fosse dietro a tutto".

Tra Siena e il Pakistan ci sono però Iran, Turchia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, poi Croazia e Slovenia. Paesi che hanno collaborato alla riuscita dell’inchiesta e che adesso dovranno intensificare i controlli per arginare tale fenomeno.

Fondamentale, hanno confermato in coro i presenti alla conferenza stampa, sono state soprattutto "le testimonianze di alcune vittime", che hanno aperto un varco nella fitta rete di violenze e minacce che il sodalizio criminale era riuscita a creare.

P.M.