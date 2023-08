"Una vendemmia scarsa ma di qualità eccellente"

di Giovanni Pellicci

La vendemmia 2023 sarà scarsa in quantità ma di una qualità promettente. Anche se siamo solo alla fine di agosto le indicazioni sono già chiare: i fattori climatici avranno un impatto sul raccolto delle uve, perché le abbondanti piogge primaverili hanno portato in dote malattie come la peronospora che sentenzia un calo produttivo. A ciò si è aggiunto, in alcune zone come quella d’eccellenza del Brunello di Montalcino, anche qualche episodio di grandine. In sostanza si parla ad oggi di un calo produttivo del 20% rispetto allo scorso anno ma, forse mai come quest’anno, la filiera sta valutando positivamente una minore quantità di vino destinata ad entrare sul mercato, perché il paradigma sta cambiando.

Ovvero meglio meno ma buono, anzi ottimo: le giacenze accumulate dalle cantine italiane finora sono su numeri molto importanti e il mercato vive una fase delicata in cui è difficile pensare che il trend da record dell’export registrato negli ultimi anni sia destinato a proseguire.

Ma incombe la variabile prezzi e questo è un altro tema sul tavolo. Nel frattempo, i Consorzi di Tutela cominciano ad esprimere le proprie valutazioni. A Montalcino, dopo lo spavento per l’importante grandinata dello scorso 17 agosto con alcune aree duramente colpite (circa il 10% del totale del raccolto), è l’ora della prudenza: le rilevazioni di Valoritalia e degli altri enti preposti sono iniziate da soli pochi giorni e fino a quando non ci sarà un quadro completo le bocche resteranno cucite. Dal Chianti Classico arriva ottimismo. "Le particolari caratteristiche pedoclimatiche del territorio – spiegano dal Consorzio - con un’altitudine media dei vigneti elevata e una buona ventilazione in tutte le zone, hanno fatto sì che gli attacchi di peronospora siano stati contenuti. Ricordiamo che questi hanno solo delle conseguenze sulla produzione, dal punto di vista quantitativo e non qualitativo".

Anche quest’anno ci sono quindi tutti i presupposti per una vendemmia di ottima qualità. "Stiamo vivendo anni sempre di più improntati sulla capacità dei viticoltori di trasferire il nostro territorio nella bottiglia – spiega Giovanni Manetti, Presidente del Consorzio Chianti Classico - mantenendo saldo l’obiettivo della qualità, intesa come unione di autenticità e grande impegno in tutte le fasi produttive, in particolare nell’attenzione in vigna".