Una tratta per quattro Esclusi i migliori ma esultano Giraffa, Pantera, Aquila e Oca

Quattro Contrade ’saltano’, le altre escono di Piazza deluse. È il verdetto di una tratta senza le ’punte’ Violenta, Tale e Quale, Remorex - come già previsto -, ma comunque come sempre con una scala di valori, almeno alla vigilia. E questa volta a festeggiare sono Giraffa, Aquila, Pantera, Oca. È proprio della Contrada di Fontebranda il boato più intenso per Anda e Bola. È anche una questione numerica, d’accordo, ma c’è dell’altro: il ritorno sul tufo dopo quattro anni, per l’accoppiata squalifiche-Covid, sarebbe stato in ogni caso un evento per gli ocaioli. Baciarlo con un uno dei cavalli più ambìti ha innescato e amplificato la scarica di entusiasmo.

Nota particolare della tratta di ieri, la lunghezza delle operazioni. Il sindaco Nicoletta Fabio ha avuto un’attenzione estrema a evitare possibili situazioni a rischio e ha aspettato che ogni popolo avesse imboccato il Chiasso largo, prima di estrarre la successiva accoppiata. La presenza di tre coppie di rivali ha chiaramente indotto il sindaco a un’attenzione ancora superiore rispetto al solito, sebbene sia ormai prassi prolungare le operazioni.

L’avvio delle operazioni intorno alle 13.30 e la prima Contrada a uscire di Piazza è stata l’Istrice, delusa per l’esordiente Antine Day. A seguire la prima esultanza, quella della Giraffa, che ritrova Abbasantesa dopo l’esperienza di luglio e che ora è considerato uno tra i barberi favoriti.

Subito dopo esulta l’Aquila, per Viso d’Angelo, poi sfilano deluse Bruco con Zenis, Drago con Vitzichesu, Torre con Tabacco. Quindi, come settima accoppiata, la Pantera, che esulta per Anda e Bola anche per scacciare i timori per la Contrada rivale.

Poco dopo è l’Oca a scuotere la Piazza, all’assegnazione di Zio Frac. Chiudono l’estrazione due rivali: la Chiocciola con Reo Confesso, ultima la Tartuca che riporta nella stalla Schietta.

Sono circa le 14 quando si chiudono le operazioni della tratta, i popoli tornano nei rioni e inizia il conto alla rovescia per l’individuazione delle dieci monte. È tempo di Palio.

O.P.