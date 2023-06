Una Tratta per due Salta subito la Selva poi tocca all’Onda Sindaco al debutto

L’attesa per capire quale lotto di cavalli sarebbe stato scelto, con il dibattito su Tale e quale che infatti ha poi condizionato la lista finale. La curiosità per la prima Tratta da sindaco di Nicoletta Fabio, sicuramente un’emozione non banale per chiunque, figuriamoci per chi ha ricoperto importanti incarichi contradaioli. La tensione che sempre si respira il 29 giugno e il 13 agosto, quando le strategie paliesche di un anno possono trovare conferma o essere ribaltate nello spazio di un attimo.

Ieri, poco dopo le 13.30, è andato in scena il primo atto di questo Palio di Provenzano, dopo batterie mattutine molto rapide e una scelta in linea con i tempi ormai canonici. Piazza come di consueto gremita e tutto è filato liscio, con il sindaco ad attendere l’uscita di Piazza della Contrada di turno prima di sorteggiare quella successiva, evitando il rischio di pericolosi incroci al Chiasso Largo.

Il momento clou, quello decisamente più atteso, si è consumato subito, quando il sindaco Fabio ha aperto la ghiandina con il numero 1. Cioè Violenta da Clodia, il cavallo più desiderato vincitore dell’ultima Carriera nel Leocorno, che ha fatto esultare il popolo della Selva. L’altra grande esplosione di gioia c’è stata alla sesta estrazione, quando all’Onda è stato assegnato Viso d’Angelo, impegnato l’anno scorso con Torre e Chiocciola e considerato uno dei cavalli più ambìti.

Sono stati i picchi emotivi di un’assegnazione che per il resto ha registrato più soddisfazione di altri nella Torre, perché Zio Frac ha già vinto un Palio. Poi, come sempre, è stato il pomeriggio a delineare il vero stato d’animo delle dieci Contrade, con l’arrivo dei fantini che nel giro di pochissimo tempo hanno definito almeno per la prima giornata le accoppiate.

È andato però in archivio il primo atto di questo Palio senza intoppi. Come sempre, quando ci sono preoccupazioni per il meteo, il timore principale è per un condizionamento dei meccanismi della Tratta. Ma mercoledì sera non è piovuto, come temuto, anche se in compenso il terremoto aveva richiesto un surplus di controlli da parte delle commissioni tecniche in piazza del Campo. Nessun problema, per fortuna, e quindi ieri mattina le procedure si sono potute svolgere regolarmente.

O.P.