Una strada da risanare. Ruffolo, dal 2015 deve passare al Comune: "Ma subito i lavori"

Quel tratto di strada tra la rotonda dvanti alla caserma dei Vigili del Fuoco e l’incrocio con strada del Ruffolo è da tempo al centro di proteste da parte dei cittadini, per il pessimo stato manutentivo dell’asfalto. Ora il Comune compie un passo ufficiale e chiede un incontro urgente all’Anas, che proprio su quel tratto ha competenza, chiedendo anche che venga dato seguito agli accordi per un passaggio al Comune stesso, ovviamente dopo una sua adeguata manutenzione. Ma così facendo, in futuro il problema potrebbe essere risolto in tempi più rapidi dall’amministrazione.

Ad annunciarlo in una nota stampa Massimo Bianchini, assessore ai lavori pubblici, dopo aver ripercorso la situazione. " L’arteria, attualmente di competenza della società che si occupa di infrastrutture stradali e importante collegamento fra la Siena-Bettolle e il centro storico della città – si legge nella nota stampa – ha bisogno di importanti lavori di ripavimentazione. È la stessa Anas che deve adempiere al cantiere, per una strada che ha bisogno di interventi urgenti, essendo arteria in entrata e in uscita della città e svincolo per altre zone".

"Al momento il Comune non può intervenire direttamente, visto che la competenza è tutt’ora di Anas, per cui è necessario procedere celermente – precisa l’assessore Bianchini –, poiché non è più tollerabile che una delle arterie di accesso alla città, in una zona dove oltretutto è collocata anche la caserma dei Vigili del Fuoco, versi in tali condizioni. La consegna della strada al Comune da parte di Anas, che non è ancora avvenuta, deve essere preceduta, come da accordi sottoscritti, da una completa riqualificazione. L’attuale condizione del manto stradale, segnalata anche dai cittadini, crea disagi e pericoli".

La strada, ricorda l’amministrazione comunale, è stata ’declassata’ dal ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il tratto in questione non rientra nell’àmbito urbano ed è una strada di collegamento tra comuni diversi, pertanto non c’è un obbligo normativo e non sussistono le caratteristiche per la classificazione del tracciato come ’comunale’. Nonostante questo il Comune di Siena si è reso disponibile ad assumersi l’acquisizione di tale tratto, previa consegna del medesimo "in perfette condizioni manutentive, mediante apposito verbale in contraddittorio sul luogo", come risulta da comunicazione ufficiale dell’amministrazione dello scorso anno, in cui peraltro è stato effettuato un ulteriore sollecito al ripristino della pavimentazione stradale che versa in condizioni precarie.

"L’aspetto relativo alla consegna della strada in condizioni ottimali – si conckude la nota – è certificato, in particolare, da un verbale del 2015, sottoscritto e firmato da amministrazione provinciale di Siena e dalla stessa Anas Spa, in cui si legge che ’il tratto di strada da consegnarsi agli enti locali in perfetto stato di manutenzione, da garantirsi al momento del passaggio da parte di Anas Spa’".