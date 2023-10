Una strada con troppi problemi. Appello degli abitanti della Gruccia

Una strada, tanti problemi. È la via, a Poggibonsi, che conduce in direzione della Gruccia, località di campagna a una manciata di chilometri dal centro. Circa venti le famiglie residenti, in un’area nella quale hanno sede anche aziende agricole. Dal Bernino si procede verso La Strolla e poi, anziché curvare a sinistra all’altezza di Casastieri, si va a diritto per La Gruccia e San Fabiano. È anche uno degli accessi per il Chianti: da lì si giunge infatti a Lilliano, comune di Castellina. Un gruppo di abitanti della Gruccia ha deciso di evidenziare al nostro giornale la situazione del percorso in salita, in alcuni tratti sterrato e in altri asfaltato, che porta alle case.

"Da troppo tempo non viene effettuata una adeguata manutenzione - spiegano - e così ci troviamo a pagare le conseguenze di un tragitto pericoloso che può creare, in effetti è capitato, dei seri danni ai veicoli in transito. Mancano tra l’altro le canaline laterali di scolo dell’acqua piovana e così un ‘fiume’ scorre in mezzo alla strada, lo riscontriamo pure in questi giorni di maltempo, scavando solchi e finendo per rovinare ancora di più il fondo stradale. Non è più il ‘sentiero dei campi’ di poco più di venti anni fa, prima che iniziassero a formarsi gli insediamenti delle nuove costruzioni in zona. Oggi La Gruccia deve sostenere un autentico viavai di mezzi, diretti sia alle abitazioni che alle imprese agrituristiche. Adesso si assiste perfino al traffico pesante, al passaggio di autocarri, trattori e macchine operatrici per la presenza di aziende agricole". Qual è allora la richiesta da formulare? "L’amministrazione comunale, alla quale nel tempo ci siamo rivolti per illustrare il quadro - spiegano - conosce la questione ed è al corrente delle nostre istanze. Non abbiamo tuttavia ricevuto risposte ai nostri solleciti per vedere asfaltata completamente la strada. Se quanto richiesto non fosse possibile - ma in località a noi vicine, questo tipo di operazione è stato compiuto - sarebbe giusto, da parte dell’ente pubblico, provvedere a una opportuna manutenzione in modo costante. Almeno due volte all’anno, come del resto avveniva in passato. Ci confortano gli investimenti del Comune in più quartieri di Poggibonsi per la sicurezza nella viabilità. Anche noi aspettiamo gli interventi in materia - concludono - e invece, a quanto pare, non riceviamo neanche le briciole".