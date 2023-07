Una storia lunga 109 anni Scout, documento inedito

di Diego Mancuso

L’effetto è lo stesso di quelle cartoline che, non si capisce mai come sia possibile, arrivano direttamente dal passato, non dal servizio postale. Carta ormai ingiallita, righe vergate rigorosamente a mano, che hanno però la forza di gettare luce sulla storia. È il risultato che ha prodotto un documento che consente di far risalire addirittura al 1914 la formazione di un primo gruppo scout a Montepulciano.

L’atto, una richiesta di registrazione indirizzata al Commissariato regionale degli Esploratori d’Italia sicuramente successiva al luglio ‘45, è stato ritrovato in maniera piuttosto casuale al Centro toscano per la storia dello scoutismo, che ha sede a Firenze, e ne è stata inviata una copia al Gruppo Scout di Montepulciano dove ha naturalmente suscitato grande sorpresa e interesse. L’eccezionalità della scoperta sta nel fatto che, unanimemente, tutte le fonti datano 1910 (tra l’altro, proprio in Toscana, a Bagni di Lucca) la nascita in Italia dei primi movimenti che si ispiravano all’esperienze e alle idee sviluppate dal 1907 dal militare inglese Robert Baden-Powell; la città del Poliziano si porrebbe dunque tra le ’culle’ nazionali dello scoutismo, oltretutto in una forma strutturata.

Si hanno poi notizie di gruppi creati a Pienza, a Torrita e a Trequanda, ma solo nel 1925. "Quello della ricostruzione della storia del gruppo è stato sempre uno dei nostri obiettivi" dichiarano i vertici dell’associazione, che oggi può contare su circa ottanta tra ’capi’, ragazze e ragazzi, di età compresa tra gli 8 e i 20 anni, che svolgono attività sociale e di volontariato.

"Nel tempo abbiamo raccolto testimonianze significative e anche sollecitazioni a fissare i vari passaggi finora noti; siamo certi dell’ultima ’rifondazione’, datata 1987, ma che le origini fossero così remote proprio non ce lo aspettavamo. Questa scoperta ci dà lo slancio per avviare uno studio organico e approfondito". Un primo aiuto è venuto dalla religiosa Francesca Anghileri, assistente spirituale del gruppo, che sta trovando riferimenti nel ricchissimo archivio dell’Araldo Poliziano.

E ora, per completare le proprie ricerche, più che di uno scout, di un esploratore alla Indiana Jones, a Montepulciano potrebbero aver bisogno di un ’topo di biblioteca’ come Henry Jones Senior, il papà di Indiana, personaggio ironico, dinamico e pronto all’avventura, reso indelebile sul grande schermo da Sean Connery.