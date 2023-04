Una sfida Eroica alle comunali Brocci: "Opportunità da cogliere"

“Siena, l’Eroica e il mondo“. È il titolo dell’iniziativa che si svolgerà venerdì alle 18 a palazzo Patrizi, a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Pacciani, con la presenza di Giancarlo Brocci, inventore delle moderne corse sulle strade bianche, e di Daniele Magrini, che guida la lista Sì-Patto dei cittadini nella quale lo stesso Brocci è candidato. "Siena deve prendere piena coscienza di questa ricchezza straordinaria perché questo è un territorio unico al mondo. Le grandi manifestazioni sono l’apice, ma quello di cui un cicloturista può godere qui tutto l’anno non esiste in altra parte del mondo", afferma Brocci, fresco dell’esperienza all’Europarlamento dove è stato invitato proprio per raccontare il modello Eroica.

Quel modello nato a Gaiole in Chianti, ora esportato in tutto il mondo, padre delle Strade bianche diventate poi una delle “monumento“ del ciclismo accanto a corse secolari come la Parigi-Roubaix o la Milano-Sanremo.

Perché ora l’impegno nella competizione amministrativa? "Ho lasciato l’impegno politico nel 1988 – ricorda Brocci – scrivendo un libro sulla crisi e i limiti della politica, ma credo che ancora oggi serva un impegno civico per superare i guasti dei partiti".

Ecco quindi la scelta di presentarsi nella lista di Daniele Magrini a sostegno di Fabio Pacciani. "Sono orgoglioso di avere Brocci con noi – afferma il candidato sindaco –, conosciamo tutti cosa è stato capace di costruire, la sua competenza, il suo amore e legame con il territorio. Credo che Siena possa attingere tanto dalla sua progettualità, dalla sua visione, dai suoi rapporti nel mondo. Vorrei che tutto questo avesse una parte importante nel nostro percorso amministrativo".

L’idea di Brocci è che Siena, le sue istituzioni, la città intera debbano sentire come propri non solo i grandi eventi, ma anche la promozione di un movimento importante. "Siamo partiti senza un progetto istituzionale, oggi solo le manifestazioni legate alle strade bianche portano 25mila presenze – afferma Brocci – in più c’è un enorme movimento che vede questa provincia come punto di riferimento ideale per le escursioni in bici. Fin qui Siena ha soprattutto subìto questa situazione, ora dovrebbe governarla e perseguirla come obiettivo. Il turismo sulle due ruote è per sua natura lento, è quindi un’occasione da sfruttare in pieno: è il momento di valorizzare in pieno questa opportunità".

