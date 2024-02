Una serata dedicata a Franco Caroni. Concerto agli Orti dei Tolomei

Il 22 giugno si ricorderà la figura di Franco Caroni, fondatore e anima del Siena Jazz per decenni. Cosa di meglio di un evento musicale, occasione per celebrare contemporaneamente la Giornata europea dedicata alla Festa della musica, il tutto nella particolare atmosfera degli Orti del Tolomei. L’evento è organizzato da Siena Jazz, dall’Associazione Jazzistica senese, assieme alla ospitante Contrada della Tartuca e alla famiglia Caroni.

Non una semplice commemorazione, così vogliono mettere in evidenza gli organizzatori, ma una occasione per la città di (ri)scoprire il jazz, portato come spesso accade, nei luoghi più vicini allo spirito dei senesi, la Società di Contrada. Da sottolineare anche un ritrovato dialogo fra Siena Jazz e la Jazzistica senese, quest’ultima con il suo nuovo presidente Roberto Bazzani, un percorso già intrapreso dall’attuale consiglio di amministrazione dell’Accademia, con il presidente Massimo Mazzini, che ha sede alla Fortezza Medicea, e lo stesso Caroni, interrottosi con la sua scomparsa.

Conoscendo gli organizzatori, sarà volutamente un evento ben poco formale e di sicura sostanza artistica e musicale. Mettendo insieme diverse generazioni, di differenti estrazioni, proprio per dare spessore e valore a questo evento. E per mostrare quanto sia radicato.

Sarà quindi un evento aperto, pieno di musica, una sorta di evocativa maratona musicale, con la partecipazione di musicisti italiani e anche di altri paesi, amici di Franco e che con lui hanno condiviso la grande storia lunga ormai decenni di Siena Jazz. Quindi si alterneranno sul palco degli Orti Tolomei, anche formazioni musicali di alcuni Conservatori europei, nel segno di una vocazione internazionale che Siena Jazz consolida ogni anno e che prende spunto proprio da una cooperazione voluta da Caroni già da tempi lontani.

Ci sarà modo e tempo per offrire alla città tutti i dettagli e soprattutto tutti i protagonisti dell’evento. Il dato di fatto è che questo procedere sarà realizzato con il consenso della famiglia Caroni, alla quale Siena Jazz e l’Associazione Jazzistica rinnovano la loro personale vicinanza, a distanza ancora ravvicinata dalla scomparsa di un protagonista indiscusso della vita musicale e culturale senese per lungo tempo.