Una sede per i due asili Lavori per 881mila euro

È uno dei primi dossier che si troverà sul tavolo Nicoletta Fabio: la collocazione dei due asili in viale Vittorio Emanuele, Albero dei sogni e Ape giramondo. Ora è stata pubblicata la determina per l’assegnazione dei lavori che riguardano le due strutture, per un importo di 789mila euro più Iva, totale 881mila euro (ha vinto la gara la Ariete srl di Scaperia e San Piero, in provincia di Firenze). Se la pratica che riguarda i lavori va quindi avanti senza intoppi, anche per le urgenze imposte dall’uso dei fondi NextGenerationEu, altro discorso è la soluzione tampone individuata per accogliere i bambini che frequentano le due strutture.

L’assessore all’istruzione della giunta uscente, Paolo Benini, aveva ipotizzato la realizzazione di una sede provvisoria da collocare all’interno del parco Norma Cossetto in piazza d’Armi. Un prefabbricato, in poche parole, da collegare ai sottoservizi già esistenti per la piscina, peraltro inutilizzata da anni (altra questione importante sul tavolo della nuova amministrazione, tassello del capitolo più ampio degli impianti sportivi).

Il tempo per provvedere alla ricollocazione stringe, dopo che erano caduti nel vuoto i tentativi di cercare una collocazione alternativa in immobili già esistenti. Tutte le possibili soluzioni non si sono dimostrate percorribili e così è stato ipotizzato quell’intervento da relizzare nell’area verde a poche centinaia di metri dalla soluzione attuale.

Resta da capire se la soluzione tecnica sarà percorribile e se la nuova giunta deciderà di proseguire con quel tipo di intervento. Una decisione va presa prima che il calendario scolastico e la riapertura di settembre complichino le cose e costringano ad accelerazioni.