Una Primavera Senzaspine Gran finale per la Chigiana

di Riccardo Bruni

Gran finale per la Primavera Chigiana, oggi alle 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino, con l’Orchestra Senzaspine di Bologna diretta da Matteo Parmeggiani, per il concerto degli allievi del corso di composizione tenuto dal vincitore del Grammy Award, il maestro Richard Danielpour, docente della University of California di Los Angeles. Dodici nuove creazioni per orchestra, scritte dai giovani compositori che hanno dato vita ai loro sogni, tradotti in note. Un’occasione per il pubblico dell’Accademia Chigiana per ascoltare in prima esecuzione assoluta le composizioni di Sydney Wang, Celina Anna Kintscher, Alexander Barsom, Pedro Osuna, Austin Ali, Madeline Barrett, Anthony Constantino, JoAnne M. Harris, Joaquin Lichtle, Vasken Ohanian, Naveed Perkins, Matt Smith, insieme all’assistente al corso Anthony Constantino.

Ultimo atto, quindi, per questa programmazione dedicata alla musica da camera, ponte ideale tra la stagione concertistica Micat in Vertice, che ha toccato la sua edizione numero cento, e la nona edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy.

Il Festival, quest’anno intitolato ‘Parola’, si aprirà il prossimo 6 luglio, sempre in Sant’Agostino, con la viola solista di Tabea Zimmermann, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e l’Orchestra della Toscana diretti da Andrea Molino, per eseguire ‘Voci’ e ‘Coro’, due capolavori di Luciano Berio, al quale il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, ha deciso di dedicare nel corso della programmazione un particolare focus, per celebrarne i vent’anni della scomparsa.

Un festival imponente, quello che sta per aprirsi, che porterà a Siena, nel corso del programma che si articolerà in due mesi, fino al 2 settembre, oltre mille musicisti provenienti da tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti ricorrenti spicca senz’altro anche in questa edizione il Concerto per l’Italia, che si svolgerà in Piazza del Campo il 19 luglio, e in occasione del quale sarà Daniele Gatti a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con il pianoforte solista Lilya Zilberstein, in un programma di capolavori tra Mozart e Cajkovskij. Tanti grandi ritorni, per un’estate di musica davvero straordinaria.