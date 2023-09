Una preside e due scuole Martinucci ha la reggenza anche dell’Istituto Roncalli

È Monica Martinucci la nuova dirigente scolastica del Roncalli di Poggibonsi. L’incarico di Martinucci è di reggenza annuale: continuerà, quindi, a mantenere anche il suo incarico all’Istituto Comprensivo 2 di Colle.

Martinucci, perché questa doppia reggenza? Mancano dirigenti scolastici?

"Per le reggenze possiamo dire che questo è un anno particolare. Gli istituti in reggenza, infatti, sono veramente tanti. I fattori sono diversi. Dopo diversi anni di blocco, per quest’anno scolastico è stata data di nuovo la possibilità ai dirigenti scolastici di chiedere il trasferimento interregionale. Molti colleghi hanno preferito avvicinarsi a casa. Inoltre ci sono stati alcuni pensionamenti e il concorso per dirigenti ancora non è stato bandito. Ho accettato per spirito di servizio e amore per la scuola".

E i docenti? Sono sufficienti?

"La copertura del personale docente quest’anno è buona. Ciò è possibile perché le operazioni di nomina dalla graduatoria provinciale sono avvenute in anticipo rispetto agli altri anni. Sono state così coperte quasi tutte le cattedre in tutti e due gli Istituti. Da quest’anno si parte con un buon assetto dell’organico e del personale docente".

Come valuta questo incarico?

"Sicuramente è impegnativo, ma nello stesso tempo è anche una soddisfazione aver avuto un incarico di reggente di una scuola così importante e prestigiosa e sul territorio valdelsano".

Difficile gestire le due scuole?

"Sì, ma non impossibile. La comunità scolastica è pronta a ciò. Il mio impegno sarà distribuito con assoluta parità tra i due Istituti. Per me è fondamentale che ci sia equilibrio. Darò certamente il massimo".

Come descrivere il passaggio con Marini?

"Ci sarà una linea di continuità. Il lavoro fatto è stato coadiuvato da tutto il personale, sia docente che Ata. Lui ha sempre rimarcato il concetto di comunità educante, un gruppo che funziona nel suo insieme. Questo è il fulcro".

Quali i suoi obiettivi?

"Chiaramente la prospettiva è quella di lavorare sempre per il miglioramento, ma si parte da una situazione eccellente. È una scuola che funziona, c’è un’ottima organizzazione sia per gli aspetti didattici che amministrativi. Darò, comunque, il mio contributo".

Lodovico Andreucci