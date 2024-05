Una postazione Dae a Colonna San Marco. Dispositivo in memoria del dottor Pierli

Inaugurata una nuova postazione Dae in memoria del dottor Carlo Pierli, già direttore dell’Emodinamica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, prematuramente scomparso. La nuova postazione, a favore della cittadinanza, è stata allestita presso la Colonna di San Marco in Strada di Pescaia. La donazione e il posizionamento del Dae sono frutto della sensibilità di colleghe e colleghi, amici, e della famiglia del dottor Carlo Pierli, che hanno voluto regalare un dispositivo alla popolazione in una zona sprovvista ma molto trafficata. All’acquisto ha pensato Siena Cuore Odv che ha coinvolto anche il titolare del Bar Centotre e della Gelateria Centotre che più volte aveva segnalato la necessità di attivare in zona questo importante strumento salvavita. "Poter contribuire a un territorio sempre più cardioprotetto è una missione – dichiara il Cavalier Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore – e realizzare questi progetti con vari attori del territorio è un’ulteriore spinta a fare sempre di più". "Ricordiamo con affetto e stima il dottor Pierli – afferma la direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Maria De Marco –. L’allestimento di questa postazione salvavita è un modo di onorare la sua memoria".