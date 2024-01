Una poltrona per due. Montepulciano, sfida tra continuità e novità

Fatica a comporsi a Montepulciano il mosaico elettorale in vista delle attesissime comunali 2024. Finora le mosse sono toccate tutte al centrosinistra che, prima della fine del 2023, ha annunciato la costituzione della coalizione (Pd, Psi, Azione e Italia Viva) e il ricorso alle primarie, da cui renziani e calendiani si sono però subito sfilati. Quando ormai tutto sembrava pronto per le prime uscite pubbliche, è poi arrivata la rinuncia di Lorenzo Bui, indipendente ma presentato dal Pd. Sono dunque rimasti a contendersi la candidatura il sindaco uscente Michele Angiolini, del Pd, che può partecipare di diritto alle primarie, e Riccardo Pizzinelli, indipendente, presentato dal Psi.

L’opinione diffusa è che, con il ’sacrificio’ di Bui, propiziato anche dagli interventi del Pd regionale e provinciale, la forza che a Montepulciano raccoglie più consensi provi a compattarsi e a far confluire le preferenze su Angiolini. È anche vero, però, che la dirigenza dem aveva già espresso da tempo perplessità che mettevano in dubbio un secondo mandato del sindaco in carica e che l’attuale maggioranza aveva chiesto attente verifiche dell’attuazione del programma. Si era parlato anche di un rimpasto di giunta, poi mai attuato, per dare impulso all’azione amministrativa.

C’è da capire se tali dissensi interni al Pd si potranno ricomporre di fronte al testa-a-testa che ora propongono le primarie. Tra i diretti interessati chi entra più nel merito della novità è, naturalmente, Pizzinelli che dice, tra l’altro, che "la sofferta decisione di Bui apre alla necessità di un mio maggiore impegno personale nella campagna di rinnovamento che sto portando avanti, stante il ricompattarsi del Pd sulla figura unica del sindaco attuale". Al tema della ’novità’ fa cenno anche Luciano Garosi, segretario del Psi e amministratore comunale di lungo corso, con apprezzamento bipartisan, che dice "sosterremo con grande impegno la candidatura di Pizzinelli che rappresenta ‘la novità’ rispetto a figure di stretta militanza politica. Se dovesse prevalere alle primarie, potrebbe essere il candidato vincente delle amministrative".

Alberto Millacci, segretario del Pd comunale, non nega il tentativo della coalizione di evitare le primarie "perché si riteneva più utile un percorso differente. È nella ricerca di sintesi che il dialogo è proseguito e Bui ha, per senso di responsabilità, deciso di fare un passo indietro". Da parte di tutti ci sono parole di elogio per il contributo che Bui ha dato e continuerà a dare al dibattito politico; ed è proprio sul riconoscimento delle sue qualità che si sofferma Angiolini: "Una scelta di responsabilità all’interno di un percorso con gli organismi del Pd e la coalizione di centrosinistra. Bui, con il suo impegno di tutti questi anni per la nostra comunità, ha rappresentato e rappresenta una risorsa per Montepulciano". Di nuovo c’è il calendario delle assemblee pubbliche che, dal 30 gennaio al 7 marzo, sempre alle 21, toccheranno le sette frazioni, per la presentazione dei due candidati. Si comincia da Montepulciano stazione, si finirà al capoluogo.