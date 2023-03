Una pedalata nel centro storico in ricordo di Lello

A oltre tre mesi dalla scomparsa gli Amici della bicicletta hanno ricordato a modo loro Raffaello Ginanneschi, Lello per tutti: domenica l’associazione Fiab Siena ha promosso una pedalata cittadina che, partita da Piazza Provenzano, il cuore della sua amata Giraffa, ha attraversato i territori delle diciassette Contrade. Una pedalata lenta, per dar modo a tutti di ’stare in gruppo’ e condividere il ricordo di un comune amico. "Lello era uno di noi - ricorda l’associazione -, una persona curiosa che amava conoscere, dialogare, confrontarsi". A fine pedalata la visita al Museo della Giraffa.