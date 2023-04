Una nuova rete L’Amiata scopre i cento chilometri di sentieri Cai

di Massimo Cherubini

La mappa dei cento chilometri dei sentieri dell’Amiata è stata presentata dal Cai (Club Alpino Italiano) all’istituto Bandini di Siena. È il frutto di un importante lavoro che ha portato all’anello dei percorsi che consentono di percorrere l’anello realizzato sulla montagna amiatina. "Si tratta di una mappa editata dal Cai, frutto di un lungo e impegnativo lavoro fatto dai volontari. La rete di percorsi - è stato sottolineato - viene presentata al pubblico nelle sue tipicità, a partire dai cento chilometri di percorso. I sentieri sono stati individuati, e poi tracciati, nel corso di mesi di una attività fatta di disegni, fissazione di punti georeferenziati a cui sono seguiti i lavori materiali di segnatura dei tracciati con vernice bianca e rossa e di pulitura dei percorsi".

La realizzazione della rete di sentieri dell’Amiata "è stata concordata - afferma il Cai - con i Comuni montani interessati, i quali hanno contribuito a rendere possibile l’operazione. Perché la carta dei sentieri amiatini, oltre ad essere un ausilio prezioso per chi vuole camminare e conoscere meglio la montagna, in sicurezza, rappresenta anche un supporto indispensabile per la promozione del turismo lento, in crescita, sul quale il territorio montano senese deve puntare per l’arricchimento della sua economia".

Puntare sulla sentieristica, su una diversa proposta turistica: quella estiva, quella della ricerca del fresco, quella dell’attività fisica. Le camminate in mezzo ai boschi, respirare ossigeno, vedere scorci panoramici, colori delle piante e delle foglie, che colpiscono. Su questo l’Amiata ha scommesso: "Perché - sottolinea il Cai - i benefici economici derivanti dalla stagione invernale sciistica sono sempre più precari a causa del surriscaldamento del clima che riduce le nevicate. Ecco allora che la carta dei sentieri è una tappa fondamentale per attirare nuovi turisti ad ammirare le bellezze dell’Amiata".