Una maglia per Davide. Consegnato il dono

Una maglia rossonera per Davide Papaccioli. Il presidente dell’associazione I nodi d’amore, Giovanni Gravili ha consegnato il prezioso dono, con gli autografi dei calciatori del Milan, al giovane atleta di Poggibonsi che ha subìto conseguenze gravi dallo scontro aereo del 10 maggio 2023 al campo sportivo Don Emidio Smorti, nelle fasi finali della partita tra la formazione locale della Virtus Biancoazzurra e il Montalcino per il campionato provinciale juniores.

Davide è impegnato in lunghe sedute fisioterapiche nella struttura in Lombardia della quale è ospite da tempo, dopo l’intervento effettuato alle Scotte dall’équipe diretta da Giuseppe Oliveri, responsabile della Neurochirurgia del policlinico senese. Un impegno quotidiano premiato dall’iniziativa de I Nodi d’amore e dalle firme dei campioni del Milan che hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza al ragazzo. La squadra del cuore di Davide, diviene dunque un segno di speranza nel difficile percorso in direzione di un ’ritorno a una vita normale’ per il diciottenne. Che adesso conta i giorni per incontrare i suoi beniamini al Centro sportivo di Milanello.

Paolo Bartalini