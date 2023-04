Una lettera ai 279 neoelettori Montomoli scrive ai diciottenni "Come vuoi la Siena di domani?"

di Cristina Belvedere

Il candidato sindaco Emanuele Montomoli punta sui giovani, per questo ha inviato 279 lettere ad altrettanti ragazzi, che il 14 e 15 maggio voteranno per la prima volta a Siena. Nella lettera il fondatore di VisMederi si presenta, illustra brevemente la sua storia e la sua carriera, poi aggiunge: "Mi hanno chiesto spesso se non avrei preferito lavorare altrove in Italia o persino andare all’estero. La verità è che Siena è una parte di me e io non riesco a immaginarmi lontano dalla nostra città".

Poi si rivolge direttamente ai neoelettori: "Con la mia squadra abbiamo scelto di scommettere sull’immediato futuro per dare a Siena una prospettiva di crescita a lungo termine. La città che abbiamo in mente per le nuove generazioni, quindi anche per te, è una città accogliente, che dia modo a tutti di studiare, lavorare e realizzarsi senza la necessità di andar via. “Tu”, infatti, sei parte integrante di Siena e del nostro programma elettorale – aggiunge –, dialoga con noi e fai sentire la tua voce: ci trovi online sui social e in presenza nella sede elettorale in Piazza del Campo. Puoi fermarmi per strada, scrivermi su WhatsApp al 345.8617661 o contattare le e i candidati consiglieri comunali della lista Emanuele Montomoli Sindaco per raccontarci come vedi Siena oggi, e soprattutto come la vorresti domani".

Montomoli, che stasera alle 19 nella sede di Piazza del Campo organizza ’RigaTonyc’ (aperitivo con pasta), lancia quindi un appello ai 279 ragazzi: "A breve, per la prima volta nella tua giovane vita, ti recherai alle urne per esercitare il tuo diritto al voto. La possibilità di esprimere le proprie preferenze politiche è una libertà da non dare mai per scontata. Per questo ti chiediamo di non sprecare questa grande possibilità. Vota. Per il tuo interesse e per quello di Siena".

Ma il candidato sindaco interviene anche sulla "possibilità che Nicoletta Fabio sia incandidabile", a seguito della segnalazione di Luciano Peccianti (Idee in Comune): "Come lista chiediamo che l’organismo preposto al controllo della regolarità delle elezioni prenda in considerazione questa spinosa questione, acquisisca le delibere di presa d’atto delle dimissioni, ridando così serenità alla campagna elettorale con un rapido pronunciamento".