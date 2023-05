"Una legge limiti gli affitti brevi"

"A Siena turismo e studenti sono due realtà divise, che però non devono essere pensate in conflitto fra loro –ha detto Anna Ferretti –. Per quel che riguarda gli affitti brevi, che stanno modificando il mercato a svantaggio di quelli di lungo periodo, abbiamo fatto un incontro con il sindaco di Bologna che ha già presentato una proposta di legge in merito. I collegamenti esterni alla città sono un problema e a tal proposito propongo di far ricorso all’articolo 33 dello statuto, che prevede l’attivazione di un comitato per ragionare sui bisogni degli studenti. Dobbiamo lavorare sulla mensa Bandini e far partire i lavori. A Siena ci sono più città parallele: un ragazzo che frequenta un corso in lingua inglese e va via senza conoscere l’italiano non si è integrato minimamente, e anche Il fatto che ci siano ‘i bar degli studenti’ e ‘i bar dei senesi’ è un elemento diviso. Vorrei dire che, nel periodo in cui sono stata nell’amministrazione comunale abbiamo chiuso il Porrione e i ragazzi lo occuparono, ma instaurammo con loro un dialogo. Se vogliamo contrastare il declino demografico dobbiamo offrire un’ottima accoglienza agli studenti, che così potranno avere una prospettiva di vita qui. Comune e Università devono lavorare insieme per far sì che i ragazzi rimangano a fare le specialistiche a Siena. Noi consideriamo il Santa Maria della Scala non un semplice contenitore ma la storia stessa della città. Basta con l’acquisto di mostre; queste devono invece essere frutto di un lavoro culturale, per cui c’è bisogno della collaborazione e contributo forte delle noster due Università per sviluppare progetti autonomi e originali".