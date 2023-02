Una installazione da 21.892 pannelli

L’impianto agrivoltaico progettato a Casino di Scarna prevede l’installazione di 21.892 pannelli fotovoltaici - sopraelevati per non ostacolare le attività agricole e zootecniche - su una superficie complessiva di 16 ettari, in grado di produrre fino a quasi 14.500 megawatt (un megawatt corrisponde ad un milione di watt) di energia elettrica derivata da quella solare. Secondo le stime, la sua realizzazione è prevista in sei mesi di lavoro e la sua attività per un periodo di 30 anni e porterà benefici anche sul versante economico ed occupazionale, con 44 persone addette alla costruzione e 12 all’esercizio.