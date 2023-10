Una guida per Il Campo e i suoi palazzi

Ci voleva una guida agile e accattivante su Piazza del Campo: ci ha pensato Francesco Dolcino che ha scritto il testo di ’Piazza del Campo e i suoi palazzi’ edito da Il Leccio con l’impaginazione di Daniele Capperucci, le foto di Andrea Cini. Si raccontano le origini, l’evoluzione, i passaggi storici e architettonici, fino all’attuale conformazione. Un itinerario ovviamente ’circolare’ che permette di vivere ogni palazzo che forma la piazza, non solo i più conosciuti elementi comunali. Piazza del Campo meritava dunque questo sintetico lavoro che tuttavia nulla esclude e che magari rimanda il lettore-viaggiatore ad altri possibili approfondimenti.

Il testo volutamente ’galleggia’ sul corredo fotografico. Questo, assieme al ridotto formato del libro, permette di essere nella piazza, guardare e leggere e viceversa, raccontandosi la magia di una conformità che è conosciuta in tutto il mondo. Un testo che comincia con un salto all’indietro di ottocento anni e che poi si avvicina ai giorni nostri. Una lezione a cielo aperto anche ai senesi, che magari conoscono alla perfezione in palazzo comunale o magari anche il palazzo Chigi Zondadari, ma che magari ignoravano che altre spicchi della piazza ospitassero il palazzo Rimbotti e quello Scotti, che eppure fanno parte di una fisionomia complessiva a noi piuttosto famigliare.

Una guida che ’ci voleva’, viene quasi da dire, soprattutto in questo formato e con queste finalità, che non dimentica di raccontare anche tutti gli accessi alla piazza con relative costruzioni. Il tutto corredato da una copertina che sfoggia una significativa stampa ottocentesca. Fa parte della collana ’Le guide che ti vanno in tasca’ del Leccio, iniziativa diretta da Benedetta Landi.

Massimo Biliorsi