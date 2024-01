Una Gran Fondo per settemila

Due giorni fa l’annuncio degli organizzatori: i settemila pettorali della Gran Fondo Strade Bianche, in programma domenica 3 marzo, sono tutti esauriti. È l’evento riservato agli amatori che accompagna la corsa professionisti del giorno prima, quella che apre la stagione ciclistica e che è stata ribattezzata ’la classica del nord più a sud d’Europa’. Una delle corse monumento, diventata in pochi anni una tra le più ambite tra i professionisti per il suo sapore di epopea, per la sfida che riporta al ciclismo del passato, su quei vecchi sterrati diventati di nuovo una grande opportunità di misurarsi con le proprie capacità. Lo stesso motivo che anima migliaia di amatori provenienti da tutto il mondo e che rivedremo, ancora a migliaia, anche in autunno quando tornerà ’L’Eroica’, la manifestazione ideata da Giancarlo Brocci che ha riscoperto dal nulla il valore delle nostre strade bianche. Una componente essenziale delle campagne senesi, immerse tra le colline, che sono diventate un terreno di gara affascinante. Per due giorni la città sarà invasa, nel primo fine settimana di marzo: sabato 2 appunto la gara professionisti in mondovisione, con le squadre che saranno in zona dai giorni precedenti, domenica 3 i tantissimi amatori spesso con accompagnatori al seguito, per un prevedibile pienone nelle strutture ricettiva del territorio, che si stanno peraltro sempre più attrezzando all’ospitalità dei ciclisti. Un’occasione per la presenza di tanti turisti alle porte della stagione primaverile.

O.P.