Una giornata speciale con il Cristallo Festival

Il ‘Cristallo Festival’ torna a Colle. Continua ad essere sarà celebrata l’arte del cristallo con eventi imperdibili: tavole rotonde, laboratori aperti, degustazioni e tanto altro. Si tratta del maggiore evento legato alla produzione di eccellenza che ha fatto la storia della città.

Oggi, sabato dalle 9 alle 18 ‘Fabbriche Aperte’ presso le aziende Collevilca, Cca, Duccio di Segna. Alla Duccio di Segna in Loc. Pian dell’Olmino, 42 durante la visita si avrà l’opportunità di vedere i disegni dei giovani studenti delle scuole medie locali prendere forma in creazioni di cristallo che promettono di lasciare un segno nel mondo dell’arte vetraria. Tra un’esplorazione sarà possibile godersi un momento di puro piacere con la cioccolata artigianale di ‘Le Follie d’Arnolfo’.

Mentre alle 17,30 alla Collevilca si potrà partecipare alla masterclass sulla evoluzione del calice da champagne, con una degustazione guidata dal sommelier Marco Mezzetti, certificato Fisar (su prenotazione). Inoltre durante il festival l’occasione sarà quella anche di unire le giovani generazioni alla produzione più identitaria nella città con ‘Giovani e cristallo’, presso il Museo del Cristallo, la Duccio di Segna e la Collevilca. Qui sarà possibile ammirare le creazioni degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’arte del futuro passa, quindi, dalle nuove generazioni.

Il Cristallo festival è in relazione stretta con il festival Territorimpresa. È organizzato dal Comune di Colle, dall’associazione ‘La città del cristallo’ e la Pro loco di Colle. Un’occasione non solo per mettere in connessione le aziende, ma anche per promuovere uno dei simboli della città. Un merito va sicuramente agli organizzatori e a chi ha avuto l’intuizione di creare un legame e un rapporto stretto con il territorio.

Lodovico Andreucci