Una ‘giocata’ fortunata. Punta soli cinque euro per vincerne ben 25mila

Vincita da 25mila euro a Poggibonsi, nella Tabaccheria Piero in via della Libertà. Acquista un biglietto della lotteria istantanea denominata 20X da cinque euro e moltiplica dunque per 5mila il costo sostenuto, ovvero il "capitale iniziale". Un Gratta e Vinci davvero fortunato. La curiosità ci spinge così a individuare i connotati della persona capace di centrare un traguardo assai ambìto... "Una donna di mezza età, cliente abituale della nostra rivendita – spiega Lorenzo Guercini dello staff di una struttura baciata a più riprese dalla dea bendata - e quando Ilaria, nostra dipendente, ha staccato il biglietto dall’apposita serie, abbiamo visto negli occhi della scommettitrice, dopo la giocata, un senso di incredulità unito alla gioia per il meraviglioso risultato conseguito. Ci ha chiesto comunque di verificare gli esiti e abbiamo in effetti constatato che la cifra era esattamente pari a 25mila euro. Non un sogno, non una sequenza frutto dell’immaginazione, ma proprio tutto vero. Una bellissima somma: abbiamo ancora una volta reso felice un nostro frequentatore e anche di questo fatto possiamo essere orgogliosi". Alla comprensibile esultanza della vincitrice, si è unita insomma la soddisfazione del team alla guida della ricevitoria di via della Libertà, composto da Fausto Guercini, il titolare, insieme con i figli Lorenzo e Giacomo. Al loro fianco gli altri addetti del bancone. In estate l’inaugurazione della nuova sede della tabaccheria, accanto alla precedente, coincise guarda caso con una vincita per un terno al Lotto (in quella circostanza, quasi 10mila euro grazie ai numeri 2, 80, 90). Ora un più consistente successo a livello di gruzzolo intascato, per merito di un locale attivo a Poggibonsi dal 2011 e divenuto a poco a poco un riferimento per il quartiere e non solo, anche per un orario di apertura ampio per essere in ogni istante al servizio della clientela tra le bollette, le ricariche e tutti gli articoli in esposizione. E all’occorrenza anche per elargire dei premi in denaro davvero significativi, come è avvenuto in questo caso.