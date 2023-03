Una gara di caccia scatena la polemica

Una gara di caccia con ricavo in beneficenza fa nascere una ‘polemica’. La gara è prevista per domenica 26 marzo, evento privato assolutamente legale, è bene chiarirlo per i ‘complottisti’.

A calmare le acque è la stessa associazione che riceverà la somma di denaro. "Vorremmo chiarire a tutti la questione della donazione a Valdelsadonna da parte di A.A.C. Vico Di Boscona – afferma il Direttivo di Valdelsadonna in una nota – Siamo state accusate di accettare soldi provenienti da "fucilazione di bestie". La suddetta associazione ha deciso di devolvere il ricavato di una giornata organizzata da loro, per i loro soci, alla ricerca contro i tumori. Quest’anno, come lo scorso anno, ci hanno contattate per chiederci di fare da tramite per questa donazione". "In nessun modo siamo coinvolte nell’organizzazione di questo evento, che si sarebbe tenuto comunque (con o senza la donazione finale) e in nessun modo abbiamo richiesto questo contributo – continuano da Valdelsadonna – Lo accettiamo? Si, assolutamente. Il perché è presto detto: siamo una piccola associazione fatta di donne che, nel poco tempo libero a disposizione, cercano di aiutare chi ogni giorno lotta contro un male brutto e subdolo. Sappiamo quanto c’è bisogno di aiuto in certi casi e sappiamo che tutto quello che arriva non è mai abbastanza". "A tutte le persone indignate chiediamo: voi la tessera associativa di Valdelsadonna l’avete fatta? Le donazioni spontanee le avete mai valutate? – concludono – Domande provocatorie e lo sappiamo, ma dopo tutto il lavoro che c’è dietro alle nostre iniziative, essere etichettate fa davvero rabbia". L.A.