Una gara ciclistica del Pedale Senese

Poggibonsi ospiterà sabato prossimo, 29 aprile, una gara ciclistica a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica Pedale Senese. Sede indicata per la competizione in programma, l’area di via Lazio, in zona Fosci a Poggibonsi. Nell’ orario compreso fra le 12 e le 19 si svolgerà la corsa e nello stesso arco di tempo sarà disposto, soltanto nella strada interessata ovvero via Lazio, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. E’ quanto prevede in sintesi l’ordinanza emessa in questi giorni dal Comando poggibonsese della Polizia municipale di viale Garibaldi. Un provvedimento temporaneo che sarà in vigore per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione che è a cura del club delle due ruote con sede a Siena.